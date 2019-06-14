СМИ: "Фенербахче" намерен приобрести Зе Луиша

28-летний нападающий "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в "Фенербахче", сообщает TRT Spor. Турецкий клуб намерен приобрести форварда. Также у "Фенербахче" существует вариант с 31-летним хорватом Николой Калиничем из "Атлетико".

Ранее сообщалось об интересе "Порту" к Зе Луишу. По информации португальских СМИ, "драконы" предложили восемь миллионов евро, но москвичи намерены получить не менее 10.

Зе Луиш в минувшем сезоне провел 36 матчей за "Спартак" и забил 14 мячей при четырех голевых передачах.

Источник: переговоры между "Спартаком" и "Порту" по "Зе Луишу" продолжатся на следующей неделе //

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