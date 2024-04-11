Источник: Боржес готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Карабах»

«Карабах» готов предложить полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу порядка 1,2 миллионов евро в год, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в «Краснодаре» Боржес зарабатывает 1,7 миллиона евро. При этом футболист готов к трансферу, так как хочет выступать в еврокубках.

Ранее в азербайджанской прессе сообщалось, что «Карабах» хотел бы вернуть 27-летнего бразильца. «Быки» готовы рассмотреть продажу полузащитника, если поступит действительно выгодное предложение.

Боржес перешел в «Краснодар» в начале 2023 года. Всего за черно-зеленых он провел 37 матчей, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.