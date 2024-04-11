Агент Дугласа Сантоса сообщил об отсутствии травмы у футболиста перед матчем с «Краснодаром»

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии футболиста.

— Почему Дуглас Сантос не играл против «Балтики»?

— Ничего серьезного, у него нет травмы.

7 апреля Сантос пропустил матч 23-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

13 апреля питерцы сыграют в гостях с «Краснодаром».