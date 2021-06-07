Источник: агент Палиньи опроверг слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Агент полузащитника «Спортинга» Жоау Палиньи Луиш Невеш высказался по поводу информации о том, что московский ЦСКА интересуется хавбеком.

«Я ничего не знаю об интересе к Жоау со стороны ЦСКА. Мы не ведем переговоры по Палинье с русским клубом», — цитирует Невеша Eurostavka.

7 июня издание Sport Witness сообщило, что московский клуб сделал запрос о трансферной стоимости полузащитника, которая, по мнению «Спортинга», составляет 30 миллионов евро. Такие же цифры были озвучены «Вулверхэмптону», «Эвертону» и «Лестеру».

Соглашение Пальини, который попал в заявку сборной Португалии на Евро-2020, действует до июня 2025 года.