В Турции сообщили, что «Рубин» претендует на полузащитника «Фенербахче»

«Рубин» претендует на полузащитника «Фенербахче» Димитриса Пелкаса. Казанский клуб предложил за 27-летнего грека 6 миллионов евро, утверждает Ajansspor.

Однако турецкий клуб отклонил это предложение, так как хочет выручить за игрока 10 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время «Рубин» сделает улучшенное предложение.

На игрока также претендует французский «Лион». «Ткачи» готовы заплатить за Пелкаса 7,5 миллиона.

В завершившемся сезоне Пелкас сыграл в составе «Фенербахче» 42 матча, забил 10 мячей и сделал 8 результативных передач. Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость грека в 7 млн евро.