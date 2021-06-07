В «Нижнем Новгороде» рассказали, когда ждать назначение главного тренера

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» рассказал, что клуб еще не определился с главным тренером.

«В ближайшее время определимся с тренером. Одним из кандидатов является Кержаков. Скоро все узнаете» , — сказал Измайлов «СЭ»

В следующем сезоне «Нижний Новгород» выступит в Тинькофф РПЛ. В минувшем сезоне Александр Кержаков возглавлял «Томь».