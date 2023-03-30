Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков

Российский футбольный союз (РФС) ввел Единый ежегодный взнос со стороны футболистов и футболисток в качестве компенсационных выплат за подготовку, сообщает пресс-служба организации.

Взнос составит 2 процента от зарплаты футболистов и 5 процентов от зарплаты футболисток. Средства будут делиться между тренерами и спортивными школами, в которых осуществлялась подготовка спортсменов.