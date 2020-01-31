Исполком РФС рассмотрит расширение РПЛ, реформы Кубка России и ПФЛ 11 февраля

Как стало известно «СЭ», заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза пройдет 11 февраля. Члены исполкома обсудят расширение РПЛ и реформу Кубка России, которая была принята на общем собрании клубов премьер-лиги, а также изменение структуры Профессиональной футбольной лиги, с которым согласились делегаты клубов второго дивизиона.

Перед исполкомом все три проекта обсудят на заседании комитета профессионального футбола, который возглавляет Сергей Прядкин.

Сегодня в РФС заместитель Генерального секретаря Максим Митрофанов обсудил новый формат ПФЛ с четырьмя группами с главами Межрегиональных объединений футбольных федераций. Главы межобластных структур, выступившие на исполкоме против реформы третьего уровня российского футбола, на этот раз были настроены в позитивном ключе.

Напомним, что клубы ПФЛ поняли на общем собрании проект реформы, по которой с сезона 2020/21 команды группы «Восток» будут переведены в группы «Запад», «Приволжье-Урал» и «Центр». (Евгений Белоусов)