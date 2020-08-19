Игрок «Ахмата» забыл правила. Почему не засчитан гол грозненцев?
19:33
На 29-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Ротор» произошел редкий момент, связанный с нарушением правила 14 «11-метровый удар». Арбитру Сергею Лапочкину пришлось отменить взятие ворот гостей.
Матч «Ахмат» — «Ротор».
До этого судья правильно назначил пенальти, зафиксировав фол волгоградца Данила Степанова. После этого Андрес Понсе выполнил удар, мяч попал в правую от него штангу и отлетел к нему, никого не коснувшись. Нападающий опять пробил по мячу и отправил его в сетку.
Матч «Ахмат» — «Ротор».
Матч «Ахмат» — «Ротор».
По правилам выполнивший пенальти игрок не должен снова играть в мяч до тех пор, пока его не коснется другой футболист. Понсе, похоже, об этом забыл. (Александр Бобров)
Матч «Ахмат» — «Ротор».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...