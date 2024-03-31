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Хомуха считает, что психология и недостаток прагматизма помешали ЦСКА победить «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что ничья с «Сочи» в 22-м туре (2:2) показала у армейцев нехватку прагматизма и проблемы с психологией.

«Не первый раз ЦСКА упускает преимущество, ведя в счете, и набирает одно очко вместо трех. Это вопрос психологии, который необходимо решать. Команда молодая, и ей не хватает прагматизма. Когда ты ведешь в счете 2:0, нужно побольше держать мяч и попытаться не отдавать его сопернику. Относительно того, что все фавориты теряют очки, то по весне часто так бывает, когда оказывается сопротивление», — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи.

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет на последней строчке (14 баллов).

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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 1 : 4
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 2 : 2
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
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Спартак – Урал
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Факел – Оренбург
 0 : 0
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Рубин – Ахмат
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