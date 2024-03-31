«Краснодар» не удержал победу над «Локомотивом» после возвращения Мусаева

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 22-го тура РПЛ — 1:1.

«Быки» открыли счет на 10-й минуте встречи благодаря автоголу Тимура Сулейманова после подачи Эдуарда Сперцяна с углового. Железнодорожники сравняли счет за девять минут до конца основного времени матча — гол забил Максим Глушенков после передачи Владислава Сарвели.

Матч стал первым для тренера Мурада Мусаева после возвращения в «Краснодар». Специалист подписал контракт с клубом 14 марта.

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата.

«СЭ» вел тестовую трансляцию встречи.

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Следующий матч «Краснодар» проведет 6 апреля против «Пари НН». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают команду Мусаева фаворитом: на ее победу можно поставить с коэффициентом 2.02, вероятность данного исхода — примерно 50%. Ничья котируется за 3.35 (30%), успех нижегородцев — за 3.85 (20%).