«Химки» обыграли «Чайку»
19:21
«Химки» победили «Чайку» в товарищеском матче — 2:0. Голами отметились Филип Дагерстоль и Илья Кухарчук.
Товарищеский матч
«Химки» — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:0 (1:0)
Голы: Дагерстоль, 28 (1:0). Кухарчук, 50 (2:0).
«Химки»: Хомич, Идову (Тихонов, 76), Тихий (Логашов, 46), Данилкин, Филин (Ермилов, 85), Дагерстоль, Кухарчук (Дядюн, 57), Могилевец (Трошечкин, 46), Мирзов (Алиев, 70), Глушаков (Камышев, 61), Конате (Себаи, 61).
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