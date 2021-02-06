Как Гус Хиддинк разрулил конфликт между Это'О и Жирковым

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер к 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым подготовил большой материал о яркой, но недолгой судьбе этого проекта. Так, два собеседника нашего журналиста рассказали, как главному тренеру махачкалинцев Гусу Хиддинку удалось разрешить конфликт между двумя ведущими игроками — Самюэлем Это'О и Юрием Жирковым.

Генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков:

— У Это'О с Жирковым был конфликт, который Гус гениально разрулил. Просто хрестоматийно. Они чуть не подрались, и главный тренер назначил им встречу на следующее утро. Попросил нас найти в отеле самую маленькую комнатку, в которую три человека влезут с трудом. Назначил разговор на десять утра. А сам пришел в 10.30. И, когда вошел, те хором сказали: «Мистер, а уже нечего обсуждать. Во всем разобрались». На что, собственно, все и было рассчитано.

Помощник главного тренера Андрей Гордеев добавляет, что окончательно снял все шероховатости Ткаченко:

— При посредничестве Германа Самюэль и Юра потом вместе сходили на хоккей, поужинали семьями, и весь негатив сошел на нет.

Полностью третья часть суперэксклюзива «СЭ» об «Анжи»