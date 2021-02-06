«Арсенал» сыграл вничью с боснийским клубом

Тульский «Арсенал» провел товарищеский матч против клуба «Вележ» из Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал» — «Вележ» — 3:3 (2:1)

Голы: Брандау, 9 (0:1). Панченко, 13 (1:1). Э.Кангва, 41 (2:1). Вехабович, 61 (2:2). Бурлак, 81 (3:2). Овчина, 90 (3:3).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Рассказов (Сокол, 55), Бауэр (Довбня, 69), Коновалов (К.Кангва, 69), Ломовицкий, Чаушич, Луценко, Панченко (Громыко, 55), Э.Кангва (Хлусевич, 46).

6 февраля.