Хавбек «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит матч 27-го тура чемпионата России против «Зенита». Игра запланирована на 13 мая, начало — в 16.30 мск.

По данным «РБ Спорт», Сперцян не полетел с командой в Санкт-Петербург. Тренерский штаб дал ему время отдохнуть в связи с напряженным графиком.

В нынешнем сезоне футболист провел 36 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.