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Сегодня, 11:29

Гранат заявил, что «Ростов» находится не на своем месте в турнирной таблице чемпионата России

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что «Ростов» находится не на своем месте в турнирной таблице чемпионата России.

— Как вы думаете, «Ростов» сильно поменяется после зимней паузы?

— Может быть, какие-то изменения в составе будут, но не думаю, что в игровом стиле что-то колоссально изменится.

— Как вы считаете, они смогут подняться выше?

— Да. После сборов точно будут подниматься. Потому что «Ростов» — это команда, которая находится не на своем месте.

— А какое место должно быть у «Ростова»?

— В верхней части турнирной таблицы. Если исходить из первой части чемпионата, то ростовчанам светит борьба за шестое-восьмое места. Забраться выше им будет тяжело, — цитирует Граната «РБ Спорт».

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 18 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-rostov-nahoditsya-ne-na-svoem-meste/
Владимир Гранат
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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