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Сегодня, 16:27

Гранат: «Бессмертный нужен «Зениту», только если сине-бело-голубые хотят ослабить своих конкурентов»

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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Владимир Гранат отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к игроку «Динамо» Станиславу Бессмертному.

«Я думаю, на данном этапе его уход не стал бы потерей для команды Лички. А вообще я не понимаю, для чего он нужен «Зениту». Там есть Марио Фернандес, Караваев, другие ребята. Если только «Зенит» хочет ослабить конкурентов, поэтому покупает игроков на лавку», — цитирует Граната «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сам защитник заявил, что он не рассматривает вариант с переходом в «Зенит» даже за мешок денег и останется преданным «Динамо».

За основную команду бело-голубых Бессмертный сыграл 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Сайт Transfermakt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 400 тысяч евро.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
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 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
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 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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