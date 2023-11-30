«Зенит» в январе может продать Ренана

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может покинуть клуб, сообщает UOL.

По сведениям источника, петербуржцы работают над возможным уходом 20-летнего бразильца. Приоритет для «Зенита» — продажа игрока, который хочет продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне Ренан провел 8 матчей и отметился желтой карточкой.