Гончаренко не стал объяснять, почему Чалова нет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не стал объяснять причину отсутствия нападающего Федора Чалова в стартовом составе команды на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Сегодня Эджуке снова в стартовом составе. Он готов лучше Чалова, или есть какие-то другие причины?

— У нас сейчас настолько широкая обойма готовых играть, что я не стал бы комментировать чье-то присутствие или отсутствие, потому что много других игроков также находятся в запасе, — сказал в эфире «Матч ТВ» Гончаренко.

— Три победы подряд говорят о том, что ЦСКА уверенно чувствует себя перед дерби?

— Когда ты играешь в недельном цикле, победы уходят от тебя далеко. Мы думаем только о сегодняшнем матче, а не о том, что было до этого.

— «Локомотив» во второй раз подряд играет по схеме 4-4-2, что для вас это значит?

— Мы знаем, по какой схеме действует соперник, знаем, как он действовал в последних матчах. Вопрос в том, как нам удастся атаковать и обороняться. Есть сильные стороны «Локомотива», которые мы постараемся устранить, и есть наши сильные стороны, которые мы постараемся использовать.