Глушенков не перейдет в «Верону»

Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне». Итальянский клуб отдал в аренду защитника из Буркина-Фасо Ива Батионо якобы ради того, чтобы освободить место в составе Глушенкову.

По данным «СЭ», новость не соответствует действительности. Футболист останется в «Спартаке».

В прошлом сезоне Глушенков провел 6 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 800 тысяч евро. Футболист перешел в «Спартак» в январе 2019-го из «Чертаново». Контракт футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2023 года.