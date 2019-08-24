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Источник: «Верона» освободила место под игрока, не имеющего паспорта ЕС. Клуб хочет взять Глушенкова

13:54
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне», сообщает Hellas News.

Итальянский клуб отдал в аренду защитника из Буркина-Фасо Ива Батионо. Это было сделано для того, чтобы освободить в команде место для игрока, не имеющего гражданство страны из Европейского союза. Приоритетной целью «Вероны» остается 20-летний россиянин.

В прошлом сезоне Глушенков провел 6 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 800 тысяч евро. Футболист перешел в «Спартак» в январе 2019-го из «Чертаново». Контракт футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2023 года.

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