Главный врач «Спартака» заявил, что в новом сезоне у игроков команды будет меньше травм

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал об изменениях в работе медицинского штаба команды.

— В чем причина большого количества травм в прошлом сезоне?

— Мы будем более профессионально подходить к изучению физического состояния каждого игрока. Мы провели анализ. Персонал и медицинский штаб остались те же. Мы более практично подойдем к тем вопросам, которые возможно были не до конца решены в прошлом сезоне. Вы будете довольны результатом. Глеб Чернов большой профессионал. Мы остались в хороших отношениях.

В нашей стране и особенно в Москве мы имеем большое количество профессиональных специалистов. Мы справимся с такими проблемами.

— Игроки «Спартака» будут восстанавливаться в России?

— Посмотрим. Есть определенные травмы, которые у нас лечатся не хуже. Мы услышали требования тренерского штаба. У нас есть договоренность, как мы будем взаимодействовать. Изменится основной результат — больше побед и меньше травматизма. Постараемся это обеспечить, — сказал Козлов.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.