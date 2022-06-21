Умяров об уходе Ваноли: «Он ответил, что это не сто процентов его решение. Я его понимаю»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал об уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.

— Когда ты понял, что Паоло Ваноли покинет команду? Сразу после финала Кубка?

— Когда мы прощались после матча с «Динамо», промелькнула мысль, что они (тренерский штаб. — Прим. «СЭ») могут уйти. Но я не был уверен до конца. Они прощались так, будто уходят... Я еще спросил у Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Но однозначного ответа не последовало. Пост в Telegram? Да. Я ему и сообщение написал.

— Как он отреагировал?

— Ответил, что это не на сто процентов его решение. Ну, то есть не было такого, что он захотел и ушел. Там совокупность факторов и происходящего с семьей. Я его понимаю. Нет вопросов.