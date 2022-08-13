Семак — о матче с ЦСКА: «Во втором тайме свежести было меньше, но, в целом, хорошая игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Хороший матч, особенно первый тайм — и по созданным моментам, и по движению. Во втором тайме фрагментарно ЦСКА больше контролировал мяч, чем в первом тайме. Но единственная ошибка привела к пенальти, мы должны быть готовы.

— Почему «Зенит» просел во втором тайме?

— Мы не можем с таким движением и интенсивностью играть всегда. Во втором тайме свежести было меньше, но, в целом, хорошая игра — ошибка с пенальти выбила из колеи команду. Но мы забили мяч, могли еще забить. Это хорошая победа с хорошей командой.