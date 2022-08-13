«Зенит» — ЦСКА: видео всех голов матча 5-го тура РПЛ

«Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ — 2:1.

Благодаря этой победе команда из Санкт-Петербурга вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

45+2-я минута: гол Малкома

63-я минута: гол Чалова с пенальти

85-я минута: гол Мантуана