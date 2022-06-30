Абаскаль: «Опыт, который есть у возрастных игроков, может помочь мне»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем опыте, а также поделился мнением о матче за Суперкубок России против «Зенита».

— Не страшно вам работать в команде, где есть игроки близкие к вам по возрасту или старше вас?

— У меня были в карьере игроки, которые были старше меня. И опыт, который есть у таких возрастных игроков, может помочь мне: они расскажут мне о каких-то особенностях, имеющихся в каждой стране. И помогут своим партнерам сплотить команду. Футбол — это спорт, тут неуместно говорить о страхе или боязни. Есть люди, которым тяжело жить, которые нуждаются. А говорить о страхе в футболе странно.

— Каково ваше мнение по Суперкубку?

— Мое мнение однозначное. Оно полностью совпадает с тем решением, что приняло руководство клуба.

— Как вам Жигулев, который находится на просмотре сейчас?

— Пока решения по нему нет, просмотр продолжается. Я рад видеть его у нас на сборах. У него есть опыт за плечами, это очень важно для нашей команды. Это хороший игрок центра поля.

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