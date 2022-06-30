Абаскаль: «Опыт, который есть у возрастных игроков, может помочь мне»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем опыте, а также поделился мнением о матче за Суперкубок России против «Зенита».
— Не страшно вам работать в команде, где есть игроки близкие к вам по возрасту или старше вас?
— У меня были в карьере игроки, которые были старше меня. И опыт, который есть у таких возрастных игроков, может помочь мне: они расскажут мне о каких-то особенностях, имеющихся в каждой стране. И помогут своим партнерам сплотить команду. Футбол — это спорт, тут неуместно говорить о страхе или боязни. Есть люди, которым тяжело жить, которые нуждаются. А говорить о страхе в футболе странно.
— Каково ваше мнение по Суперкубку?
— Мое мнение однозначное. Оно полностью совпадает с тем решением, что приняло руководство клуба.
— Как вам Жигулев, который находится на просмотре сейчас?
— Пока решения по нему нет, просмотр продолжается. Я рад видеть его у нас на сборах. У него есть опыт за плечами, это очень важно для нашей команды. Это хороший игрок центра поля.
Московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем 10 июня.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -