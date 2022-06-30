Абаскаль рассказал, какие слова на русском языке выучил в первую очередь
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что уже выучил несколько слов на русском языке.
— Будете ли вы пробовать учить русский язык и разговаривать на нем?
— Коммуникация очень важна в нашей работе. Люди могут просто неправильно тебя понять, и коммуникация нарушится. Такого быть не должно. Очень важно доносить информацию до каждого игрока правильно. На данный момент тренировки у нас проходят на английском. С тем трафиком, который есть в Москве, первые слова, которые я выучил, — это «направо» и «налево». Эти слова каждый раз произносит навигатор.
— Вы работали с Эмери. Не советовались с ним перед переездом?
— Я работал не напрямую с Эмери, а с его аналитиком. Ну и в целом мне больше нравится подход, когда я приезжаю в страну и сам знакомлюсь с особенностями, с людьми. И уже потом, если нужно будет, могу посоветоваться с кем-то. Над возвращением Мозеса работает клуб и спортивный директор. Я говорю об игроках, которые есть в моем распоряжении. Когда он приедет к нам, мы поговорим о нем. Это будет неуважением к моим игрокам, если мы будем говорить о других.
Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил в московском клубе итальянца Паоло Ваноли, который работал с командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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