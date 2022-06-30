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Абаскаль рассказал, какие слова на русском языке выучил в первую очередь

Артем Калинин
,  
Антон Иванов
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Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что уже выучил несколько слов на русском языке.

— Будете ли вы пробовать учить русский язык и разговаривать на нем?

— Коммуникация очень важна в нашей работе. Люди могут просто неправильно тебя понять, и коммуникация нарушится. Такого быть не должно. Очень важно доносить информацию до каждого игрока правильно. На данный момент тренировки у нас проходят на английском. С тем трафиком, который есть в Москве, первые слова, которые я выучил, — это «направо» и «налево». Эти слова каждый раз произносит навигатор.

— Вы работали с Эмери. Не советовались с ним перед переездом?

— Я работал не напрямую с Эмери, а с его аналитиком. Ну и в целом мне больше нравится подход, когда я приезжаю в страну и сам знакомлюсь с особенностями, с людьми. И уже потом, если нужно будет, могу посоветоваться с кем-то. Над возвращением Мозеса работает клуб и спортивный директор. Я говорю об игроках, которые есть в моем распоряжении. Когда он приедет к нам, мы поговорим о нем. Это будет неуважением к моим игрокам, если мы будем говорить о других.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил в московском клубе итальянца Паоло Ваноли, который работал с командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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