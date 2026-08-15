С каким же трудом ЦСКА дожал «Факел»! Но что будет против топ-команд?

Воронеж создал очень много проблем Игдисамову.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)

Из-за переноса матча с «Ростовом» ЦСКА уже месяц играет в Москве — и только сейчас выцарапал вторую победу. Хотя с учетом и локации, и календаря, есть ощущение, рассчитывал на большее.

После 0:0 в прошлом туре Дмитрий Игдисамов серьезно перетряхнул стартовый состав. И это было ожидаемо: по результату, качеству футбола и матч-менеджменту к его команде и штабу осталось много вопросов.

Теперь в основу вернулся Мойзес. Алвес снова оказался на позиции «десятки» (как в праймовые моменты при Фабио Челестини). Ниже бразильца — Обляков и Кисляк, который часто становился третьим центральным защитником (либо при обороне, либо при начале атак).

Из-за нового треугольника в центре поля Баринов остался в запасе (и не появился до финального свистка). А Попович и Круговой начали в атаке, где своего шанса с первых минут дождался и Мусаев.

Такой выбор в атаке — наверняка расчет на то, что ЦСКА проведет большую часть матча в позиционном нападении. И это была первая ошибка. Потому что «Факел» выглядел очень бодро: качественно и высоко прессинговал. Не парковал автобус. И при этом очень долго ничего не позволял у своих ворот — кроме гола Мусаева уже на 17-й минуте, отмененного из-за офсайда.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А в середине тайма здорово разыграл два стандарта. При первом Бардачев поборолся с Мойзесом и Жоао Виктором, дальше борьбу проиграл Обляков, Гнапи опередил Данилова, а Юрганов лучше всех разобрался во вратарской. Через пару минут забил уже Гнапи — с нового стандарта, но уже с другого фланга.

Итог — два гола к перерыву. Отмененных из-за очень пограничных офсайдов. И достаточно тревожный сигнал для Игдисамова: во втором туре его команда не справилась с «Крыльями», неделю назад могла получить от «Ростова», а теперь уходила в раздевалку, играя хуже «Факела». И все это — на своем поле. С четырьмя таймами без забитых мячей в РПЛ. И с нулем ударов в створ.

Да, незасчитанный мяч Мусаева мог все исправить, но глобально на победу в первом тайме ЦСКА не наиграл. И вообще смотрелся слишком серо. Поэтому выход Лусиано Гонду в перерыве не очень сильно удивил. Было очевидно, что в стартовом сочетании атака просто не работает.

Но даже в новой конфигурации первого попадания в створ ворот «Факела» пришлось ждать до 62-й минуты — оно состоялось благодаря дальнему выстрелу Облякова. Лусиано к этому моменту практически не касался мяча — в матче, в котором ЦСКА наверняка планировал не выходить с чужой половины, он был отрезан так же, как Мусаев в первом тайме. Хотя свой редкий шанс использовал полностью: зацепился за мяч в штрафной, подставился под фол Юрганова и заработал пенальти, который уверенно реализовал Обляков.

Большой вопрос: дожал бы ЦСКА Воронеж без этого 11-метрового? Других моментов команда Игдисамова не создала, а вот «Факел» успел забить третий гол из офсайда — и отрезками очень неплохо вдавливал хозяев в их половину поля. Но в игру так и не вернулся.

ЦСКА же добился главного — не пропустил в оставшиеся 19 минут. И, несмотря на довольно неоднозначные визуальные впечатления, все же переломил несколько трендов: впервые в сезоне забил во втором тайме. Оформил вторую победу в РПЛ — после двух ничьих. И все еще идет без поражений.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поводов ни для паники, ни для восхищения пока нет, но как будет выглядеть команда против топ-соперников — одна из главных интриг. «Локомотив», который отправится на «ВЭБ Арену» через неделю, в нынешнем состоянии к ним вряд ли относится. Как и «Акрон», с которым играть 28 августа.

Но вот дальше — выезд к «Зениту». И к этому моменту ЦСКА необходимо серьезно прибавлять в качестве: там, где прощали «Крылья», «Ростов» и «Факел», соперники другого уровня точно накажут — и создадут гораздо больше проблем.

Команде Игдисамова пора переходить на новый уровень. Причем ресурсы и возможности для этого есть. Как и время.