С каким же трудом ЦСКА дожал «Факел»! Но что будет против топ-команд?
Из-за переноса матча с «Ростовом» ЦСКА уже месяц играет в Москве — и только сейчас выцарапал вторую победу. Хотя с учетом и локации, и календаря, есть ощущение, рассчитывал на большее.
После 0:0 в прошлом туре Дмитрий Игдисамов серьезно перетряхнул стартовый состав. И это было ожидаемо: по результату, качеству футбола и матч-менеджменту к его команде и штабу осталось много вопросов.
Теперь в основу вернулся Мойзес. Алвес снова оказался на позиции «десятки» (как в праймовые моменты при Фабио Челестини). Ниже бразильца — Обляков и Кисляк, который часто становился третьим центральным защитником (либо при обороне, либо при начале атак).
Из-за нового треугольника в центре поля Баринов остался в запасе (и не появился до финального свистка). А Попович и Круговой начали в атаке, где своего шанса с первых минут дождался и Мусаев.
Такой выбор в атаке — наверняка расчет на то, что ЦСКА проведет большую часть матча в позиционном нападении. И это была первая ошибка. Потому что «Факел» выглядел очень бодро: качественно и высоко прессинговал. Не парковал автобус. И при этом очень долго ничего не позволял у своих ворот — кроме гола Мусаева уже на 17-й минуте, отмененного из-за офсайда.
А в середине тайма здорово разыграл два стандарта. При первом Бардачев поборолся с Мойзесом и Жоао Виктором, дальше борьбу проиграл Обляков, Гнапи опередил Данилова, а Юрганов лучше всех разобрался во вратарской. Через пару минут забил уже Гнапи — с нового стандарта, но уже с другого фланга.
Итог — два гола к перерыву. Отмененных из-за очень пограничных офсайдов. И достаточно тревожный сигнал для Игдисамова: во втором туре его команда не справилась с «Крыльями», неделю назад могла получить от «Ростова», а теперь уходила в раздевалку, играя хуже «Факела». И все это — на своем поле. С четырьмя таймами без забитых мячей в РПЛ. И с нулем ударов в створ.
Да, незасчитанный мяч Мусаева мог все исправить, но глобально на победу в первом тайме ЦСКА не наиграл. И вообще смотрелся слишком серо. Поэтому выход Лусиано Гонду в перерыве не очень сильно удивил. Было очевидно, что в стартовом сочетании атака просто не работает.
Но даже в новой конфигурации первого попадания в створ ворот «Факела» пришлось ждать до 62-й минуты — оно состоялось благодаря дальнему выстрелу Облякова. Лусиано к этому моменту практически не касался мяча — в матче, в котором ЦСКА наверняка планировал не выходить с чужой половины, он был отрезан так же, как Мусаев в первом тайме. Хотя свой редкий шанс использовал полностью: зацепился за мяч в штрафной, подставился под фол Юрганова и заработал пенальти, который уверенно реализовал Обляков.
Большой вопрос: дожал бы ЦСКА Воронеж без этого 11-метрового? Других моментов команда Игдисамова не создала, а вот «Факел» успел забить третий гол из офсайда — и отрезками очень неплохо вдавливал хозяев в их половину поля. Но в игру так и не вернулся.
ЦСКА же добился главного — не пропустил в оставшиеся 19 минут. И, несмотря на довольно неоднозначные визуальные впечатления, все же переломил несколько трендов: впервые в сезоне забил во втором тайме. Оформил вторую победу в РПЛ — после двух ничьих. И все еще идет без поражений.
Поводов ни для паники, ни для восхищения пока нет, но как будет выглядеть команда против топ-соперников — одна из главных интриг. «Локомотив», который отправится на «ВЭБ Арену» через неделю, в нынешнем состоянии к ним вряд ли относится. Как и «Акрон», с которым играть 28 августа.
Но вот дальше — выезд к «Зениту». И к этому моменту ЦСКА необходимо серьезно прибавлять в качестве: там, где прощали «Крылья», «Ростов» и «Факел», соперники другого уровня точно накажут — и создадут гораздо больше проблем.
Команде Игдисамова пора переходить на новый уровень. Причем ресурсы и возможности для этого есть. Как и время.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0