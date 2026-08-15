Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

15 августа, 19:00

С каким же трудом ЦСКА дожал «Факел»! Но что будет против топ-команд?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Воронеж создал очень много проблем Игдисамову.
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
15 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Факел

Из-за переноса матча с «Ростовом» ЦСКА уже месяц играет в Москве — и только сейчас выцарапал вторую победу. Хотя с учетом и локации, и календаря, есть ощущение, рассчитывал на большее.

После 0:0 в прошлом туре Дмитрий Игдисамов серьезно перетряхнул стартовый состав. И это было ожидаемо: по результату, качеству футбола и матч-менеджменту к его команде и штабу осталось много вопросов.

ЦСКА сыграл вничью с &laquo;Ростовом&raquo; в&nbsp;матче 3-го тура РПЛ.«Ростов» сейчас убедительнее ЦСКА. Альбе стоит поаплодировать

Теперь в основу вернулся Мойзес. Алвес снова оказался на позиции «десятки» (как в праймовые моменты при Фабио Челестини). Ниже бразильца — Обляков и Кисляк, который часто становился третьим центральным защитником (либо при обороне, либо при начале атак).

Из-за нового треугольника в центре поля Баринов остался в запасе (и не появился до финального свистка). А Попович и Круговой начали в атаке, где своего шанса с первых минут дождался и Мусаев.

Такой выбор в атаке — наверняка расчет на то, что ЦСКА проведет большую часть матча в позиционном нападении. И это была первая ошибка. Потому что «Факел» выглядел очень бодро: качественно и высоко прессинговал. Не парковал автобус. И при этом очень долго ничего не позволял у своих ворот — кроме гола Мусаева уже на 17-й минуте, отмененного из-за офсайда.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А в середине тайма здорово разыграл два стандарта. При первом Бардачев поборолся с Мойзесом и Жоао Виктором, дальше борьбу проиграл Обляков, Гнапи опередил Данилова, а Юрганов лучше всех разобрался во вратарской. Через пару минут забил уже Гнапи — с нового стандарта, но уже с другого фланга.

Итог — два гола к перерыву. Отмененных из-за очень пограничных офсайдов. И достаточно тревожный сигнал для Игдисамова: во втором туре его команда не справилась с «Крыльями», неделю назад могла получить от «Ростова», а теперь уходила в раздевалку, играя хуже «Факела». И все это — на своем поле. С четырьмя таймами без забитых мячей в РПЛ. И с нулем ударов в створ.

Роман Бабаев.«ЦСКА нужно усиление, но форма критики Шевелева некорректна». Бабаев — о Шварце, трансферах и еврокубках

Да, незасчитанный мяч Мусаева мог все исправить, но глобально на победу в первом тайме ЦСКА не наиграл. И вообще смотрелся слишком серо. Поэтому выход Лусиано Гонду в перерыве не очень сильно удивил. Было очевидно, что в стартовом сочетании атака просто не работает.

Но даже в новой конфигурации первого попадания в створ ворот «Факела» пришлось ждать до 62-й минуты — оно состоялось благодаря дальнему выстрелу Облякова. Лусиано к этому моменту практически не касался мяча — в матче, в котором ЦСКА наверняка планировал не выходить с чужой половины, он был отрезан так же, как Мусаев в первом тайме. Хотя свой редкий шанс использовал полностью: зацепился за мяч в штрафной, подставился под фол Юрганова и заработал пенальти, который уверенно реализовал Обляков.

Большой вопрос: дожал бы ЦСКА Воронеж без этого 11-метрового? Других моментов команда Игдисамова не создала, а вот «Факел» успел забить третий гол из офсайда — и отрезками очень неплохо вдавливал хозяев в их половину поля. Но в игру так и не вернулся.

ЦСКА же добился главного — не пропустил в оставшиеся 19 минут. И, несмотря на довольно неоднозначные визуальные впечатления, все же переломил несколько трендов: впервые в сезоне забил во втором тайме. Оформил вторую победу в РПЛ — после двух ничьих. И все еще идет без поражений.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поводов ни для паники, ни для восхищения пока нет, но как будет выглядеть команда против топ-соперников — одна из главных интриг. «Локомотив», который отправится на «ВЭБ Арену» через неделю, в нынешнем состоянии к ним вряд ли относится. Как и «Акрон», с которым играть 28 августа.

Но вот дальше — выезд к «Зениту». И к этому моменту ЦСКА необходимо серьезно прибавлять в качестве: там, где прощали «Крылья», «Ростов» и «Факел», соперники другого уровня точно накажут — и создадут гораздо больше проблем.

Команде Игдисамова пора переходить на новый уровень. Причем ресурсы и возможности для этого есть. Как и время.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Умерла супруга и редактор Бориса Акунина Эрика Чхартишвили
«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых
В НХЛ есть игрок, забивающий чаще Овечкина. Сможет ли он побить великий рекорд россиянина?
Что произошло за неделю с 10 по 16 августа. Главное
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Иран намерен платить по $30 тыс. за убитого или пленного военного США
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Балтика» — «Спартак» и все матчи
Карседо: «Спартаку» нужно было не уступить «Балтике» в дуэлях и агрессивности. Команда показала характер»
Карседо разгадал секрет «Балтики», а у Даку — первая голевая передача за «Спартак»
Чемпионат России: таблица РПЛ после 4-го тура
РПЛ, 4-й тур: «Балтика» уступила «Спартаку», «Зенит» разгромил «Динамо», «Краснодар» победил «Ахмат» и другие матчи
«Спартак» победил «Балтику» в Калининграде: онлайн-трансляция матча РПЛ
Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Балтикой», Угальде забил с передачи Даку
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В РПЛ неожиданный герой — Максименко из «Родины». Нападающий оформил хет-трик в яркой перестрелке с «Акроном»

У «Краснодара» четыре победы из четырех! Но как Мелкадзе не попал в пустые ворота?!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости