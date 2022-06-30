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Романцев — о Бакаеве: «Почему один из самых перспективных игроков ушел к конкуренту?»

Романцев прокомментировал уход Бакаева в «Зенит»
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Уход Бакаева — потеря для «Спартака»? Вам не показалось странным заявление гендиректора клуба Евгения Мележикова о том, что все вопросы по расставанию лучше задавать Луке Каттани?

— А почему это вопрос к Каттани, который Бакаева не воспитывал? Я бы еще спросил итальянца, как так получилось, что один из самых перспективных игроков уходит из команды, да еще к конкуренту? А заодно поинтересовался бы, почему его так мало использовали. Может, тот же Каттани с тренером не смогли найти подход к парню? Вот где пригодилось бы знание языка! А ведь в некоторых играх Зелимхан был хорош. Я был уверен, что это будущий лидер «Спартака». Да, временами был нестабилен. Значит, с ним стоило разговаривать, искать причины перепадов в игре. Теперь этим будет заниматься уже Семак. У него это получается. А для Бакаева «Зенит» станет проверкой характера. И то, что Дзюба ее выдержал на отлично, должно стать для него примером.

Бакаев на правах свободного агента 1 июня покинул «Спартак». 15 июня стало известно о переходе 25-летнего полузащитника в «Зенит»: он подписал контракт по схеме «3+1».

Гильермо Абаскаль. «На каком основании Каттани считает Абаскаля перспективным?» Интервью Олега Романцева

Зелимхан Бакаев
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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