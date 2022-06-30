Романцев — о Бакаеве: «Почему один из самых перспективных игроков ушел к конкуренту?»
Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
— Уход Бакаева — потеря для «Спартака»? Вам не показалось странным заявление гендиректора клуба Евгения Мележикова о том, что все вопросы по расставанию лучше задавать Луке Каттани?
— А почему это вопрос к Каттани, который Бакаева не воспитывал? Я бы еще спросил итальянца, как так получилось, что один из самых перспективных игроков уходит из команды, да еще к конкуренту? А заодно поинтересовался бы, почему его так мало использовали. Может, тот же Каттани с тренером не смогли найти подход к парню? Вот где пригодилось бы знание языка! А ведь в некоторых играх Зелимхан был хорош. Я был уверен, что это будущий лидер «Спартака». Да, временами был нестабилен. Значит, с ним стоило разговаривать, искать причины перепадов в игре. Теперь этим будет заниматься уже Семак. У него это получается. А для Бакаева «Зенит» станет проверкой характера. И то, что Дзюба ее выдержал на отлично, должно стать для него примером.
Бакаев на правах свободного агента 1 июня покинул «Спартак». 15 июня стало известно о переходе 25-летнего полузащитника в «Зенит»: он подписал контракт по схеме «3+1».
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -