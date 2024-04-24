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Сегодня, 23:05

Рахимов — о возможном продлении контракта с «Рубином»: «Меня это вообще не тревожит»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с казанской командой.

—  Ваш контракт истекает летом этого года. Надеетесь ли вы, что после сегодняшнего успеха вам предложат его продлить?

—  Я никого не тороплю, ничего не требую. Меня это вообще не тревожит. Почему меня должно тревожить? Если что-то не так, значит надо будет строить где-то в другом месте. Так складывается футбольная жизнь. Пока мы об этом не говорили, не думали, но надо выполнять ту работу, которая есть. Нужно ее выполнять каждый день. Я не потеряюсь, не переживайте! Дорогу знаю.

24 апреля «Рубин» одержал победу над лидером чемпионата «Зенитом» в рамках перенесенного матча 21-го тура РПЛ (2:0). На данный момент клуб из Казани с 36 очками располагается на 8-м месте в чемпионате России.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Рахимов отказался называть чудом победу «Рубина» над «Зенитом»

Рахимов: «Рубин» играл не для «Краснодара» и не ждет никаких благодарственных сообщений»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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