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Сегодня, 23:01

Рахимов отказался называть чудом победу «Рубина» над «Зенитом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

— Пишут, что «Рубин» совершил чудо. Чудо ли это — победа над «Зенитом»?

— Чудес не бывает! Я считаю, что так говорить нельзя, но это не чудо, по-моему мнению. Если мы берем игру, команда играла очень организованно и дисциплинировался. Мы выполнили план, который у нас был, процентов на 80 процентов. Были эпизоды, когда мы не контролировали игру «Зенита», но здесь важна была командная игра и взаимодействия, которые были у нас на очень хорошем уровне.

— Владение мячом было на 30 процентов...

— Нам оно не нужно было сегодня.

— А можно ли с «Зенитом» в Санкт-Петербурге играть по-другому?

— Можно. А потом получить можно три!

— Руслан Безруков второй раз в сезоне вышел в атаку. С чем это связано и каково его состояние?

— Нормально, он трезвый. Все нормально, он не пьет. Мы его поставили выше потому что понимали, что нам придется больше играть в обороне. Объем работы, который дает Руслан, большой. Нам важно было, чтобы в этой позиции два молодых парня выполнили этот объем беговой работы. Они в большинстве своем справлялись со многими моментами. Выбор Безрукова был связан с тем, что мы понималм, что нам больше придется играть в обороне, — сказал Рахимов на пресс-конференции.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).

«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

Рашид Рахимов
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
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