Рахимов: «Рубин» играл не для «Краснодара» и не ждет никаких благодарственных сообщений»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о том, ждет ли он благодарственное сообщение от главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после победы над «Зенитом» в перенесенном 21-м туре РПЛ (2:0).

— Ждете ли вы благодарственное сообщение от главного тренера «Краснодара»?

— Мы играли не для «Краснодара». Мы не ждем никаких благодарственных сообщений. Такие игры бывают, ты не можешь все выигрывать. Все чемпионаты, вы увидите, кроме «Байера». Вот это чудо в немецком чемпионате. Они не проигрывают там, не проигрывают в Еврокубках. Но любая команда не застрахована от поражений. По классу вижу, что «Зенит» очень-очень хорошего уровня. Никаких сообщения я не жду. Я хочу отдохнуть сейчас.

После поражения «Зенита» в матче 21-го тура «Краснодар» сократил отставание от сине-бело-голубых до одного очка.