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Сергей Юран: «Если бы была возможность пригласить в «Химки» Кокорина, я бы отказался»

Юран заявил, что если бы была возможность пригласить в «Химки» Кокорина, он бы отказался
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, могут ли в его команде оказаться Алан Дзагоев и Александр Кокорин.

— «Химки» в селекции будут делать ставку на молодых или возможны исключения? Например, Алан Дзагоев недавно покинул ЦСКА и стал свободным агентом.

— При всем уважении к Алану, он из тех, кто наигрался и навыигрывал трофеев. А «Химкам», повторяю, нужны голодные футболисты. Не обязательно молодые. Есть и опытные ребята, которые еще не до конца себя реализовали, с амбициями и желанием решать задачи. Такие нам интересны.

— А если бы вдруг возникла возможность пригласить Александра Кокорина?

— Я бы отказался.

— Кокорин так и остался для вас загадкой?

— Не то чтобы загадкой. Я просто не понимаю некоторых вещей — Бог одарил таким футбольным талантом, а ты его не реализовываешь.

— Он из сытых?

— Я с ним не общался. Но знаю, что он мог бы достичь гораздо большего. Может быть, уже устал от футбола... Не знаю. Ведь в «Сочи» же он начал потихоньку выходить на прежний уровень, забивал. Но потом...

— Переход в «Спартак» — ошибка?

— В «Спартак» не каждый день зовут. Видимо, Александр просто не понял, что в таком клубе уровень ответственности запредельный. Думал, что все само сложится. А так не бывает. Это подтвердил и отъезд в Италию — либо ты пашешь на любом уровне, либо пора заканчивать. Третьего не дано.

Сергей Юран. Сергей Юран: «Я стал опытнее, реально смотрю на вещи. Справился бы с давлением в «Спартаке»
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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16
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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