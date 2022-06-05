Сергей Юран: «Если бы была возможность пригласить в «Химки» Кокорина, я бы отказался»

Юран заявил, что если бы была возможность пригласить в «Химки» Кокорина, он бы отказался

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, могут ли в его команде оказаться Алан Дзагоев и Александр Кокорин.

— «Химки» в селекции будут делать ставку на молодых или возможны исключения? Например, Алан Дзагоев недавно покинул ЦСКА и стал свободным агентом.

— При всем уважении к Алану, он из тех, кто наигрался и навыигрывал трофеев. А «Химкам», повторяю, нужны голодные футболисты. Не обязательно молодые. Есть и опытные ребята, которые еще не до конца себя реализовали, с амбициями и желанием решать задачи. Такие нам интересны.

— А если бы вдруг возникла возможность пригласить Александра Кокорина?

— Я бы отказался.

— Кокорин так и остался для вас загадкой?

— Не то чтобы загадкой. Я просто не понимаю некоторых вещей — Бог одарил таким футбольным талантом, а ты его не реализовываешь.

— Он из сытых?

— Я с ним не общался. Но знаю, что он мог бы достичь гораздо большего. Может быть, уже устал от футбола... Не знаю. Ведь в «Сочи» же он начал потихоньку выходить на прежний уровень, забивал. Но потом...

— Переход в «Спартак» — ошибка?

— В «Спартак» не каждый день зовут. Видимо, Александр просто не понял, что в таком клубе уровень ответственности запредельный. Думал, что все само сложится. А так не бывает. Это подтвердил и отъезд в Италию — либо ты пашешь на любом уровне, либо пора заканчивать. Третьего не дано.