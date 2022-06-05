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Сергей Юран: «Жирков и Мамаев большие мастера, но «Химкам» нужны голодные футболисты»

Юран прокомментировал уход из «Химок» Юрия Жиркова и Павла Мамаева
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Юрий Жирков и Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал уход из команды Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

— «Химки» решили не продлевать контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым. Прощальный разговор с ними состоялся?

— Как такового самого разговора не было. Когда мы проводили стыки, Паша и Юра уже фактически были вне команды. Понимали — клуб с ними контракты не продлит. Мы не «Зенит» и не «Динамо». У нас все должны бегать, отбирать мяч, отрабатывать по полной в обороне. Жирков и Мамаев — большие мастера, прошли серьезный путь. С уважением отношусь к ним. Но в сегодняшних «Химках» ставка, прежде всего, на голодных футболистов. Играть только за счет класса нам еще тяжело. А Юрий и Павел с каждым годом, увы, не молодеют. Им уже сложно работать на пределе. К тому же их то и дело преследовали травмы, рецидивы которых на таком уровне неизбежны. А с ЦСКА, «Зенитом», «Сочи» и «Динамо» нам было нужно больше думать об обороне и требовалось играть через не могу.

— Чем запомнилась работа с Мамаевым и Жирковым?

— Они — настоящие профессионалы, с которыми никаких проблем не возникало. Выкладывались как могли. А когда не проходили в состав, никто недовольства не высказывал.

— У вас были опасения, что не сработаетесь с Мамаевым?

— Я хорошо знаю себя. Привык все говорить в глаза и договариваться с человеком на берегу. Мамаев — такой же. Потому на сборе ему и Жиркову с Глушаковым сразу сказал: «Вы многое прошли в футболе. Но у нас в команде разделения на заслуженных и остальных не будет. Все должны пахать». И они это приняли. А для молодежи их работа и отношение к делу стали примером.

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Павел Мамаев
Сергей Юран
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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