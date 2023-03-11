Пятибратов: «У «Факела» нет пока ресурса играть со «Спартаком» в открытый футбол»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче 19-го тура РПЛ.

— Сложный матч, напряженный. В конце не хватило мастерства — не дотерпели. «Спартак» нас продавил. Но то, что при минус два гола вернулись в игру, до последнего были шансы на положительный результат — это плюс. План на игру работал. Понимали, что соперник быстрый и агрессивный. Отличная работа с мячом на больших скоростях. Была задача не дать разбежаться. С этим справлялись. Во втором тайме надо было очень грамотно работать в обороне. Но, к сожалению, пропустили. Расстроены результатом, потому что очень много болельщиков приехало из Воронежа, которые нам помогали. Отношением к делу своей команды я доволен. Нам есть, куда расти.

— Ждали, что болельщиков «Факела» будет столько же, сколько активных болельщиков «Спартака»?

— Для нас это неудивительно. Это было ожидаемо — мы знаем, как они любят команду, футбол и поддерживают нас. Посещаемость могла быть выше — да. Думал, больше людей придет болеть за «Спартак», потому что команда всегда показывает яркую игру. Еще 5-7 тысяч добавили бы антуража.

— Как получилось быстро вернуться в игру после счета 0:2?

— Психологически не выпали из игры. Понимали, что шансы на стандартах будут. Видели, что 0:2 — не совсем объективный счет. Владение было — да, но мы на это и не претендовали. Нет пока ресурса играть со «Спартаком» в открытый футбол.