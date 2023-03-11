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Пятибратов: «У «Факела» нет пока ресурса играть со «Спартаком» в открытый футбол»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче 19-го тура РПЛ.

— Сложный матч, напряженный. В конце не хватило мастерства — не дотерпели. «Спартак» нас продавил. Но то, что при минус два гола вернулись в игру, до последнего были шансы на положительный результат — это плюс. План на игру работал. Понимали, что соперник быстрый и агрессивный. Отличная работа с мячом на больших скоростях. Была задача не дать разбежаться. С этим справлялись. Во втором тайме надо было очень грамотно работать в обороне. Но, к сожалению, пропустили. Расстроены результатом, потому что очень много болельщиков приехало из Воронежа, которые нам помогали. Отношением к делу своей команды я доволен. Нам есть, куда расти.

— Ждали, что болельщиков «Факела» будет столько же, сколько активных болельщиков «Спартака»?

— Для нас это неудивительно. Это было ожидаемо — мы знаем, как они любят команду, футбол и поддерживают нас. Посещаемость могла быть выше — да. Думал, больше людей придет болеть за «Спартак», потому что команда всегда показывает яркую игру. Еще 5-7 тысяч добавили бы антуража.

— Как получилось быстро вернуться в игру после счета 0:2?

— Психологически не выпали из игры. Понимали, что шансы на стандартах будут. Видели, что 0:2 — не совсем объективный счет. Владение было — да, но мы на это и не претендовали. Нет пока ресурса играть со «Спартаком» в открытый футбол.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
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