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Судейство

Глава КДК Григорьянц заявил, что Станкович обвинил судей матча с «Динамо» во лжи

Артем Бухаев
Корреспондент
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

19 сентября стало известно, что Станкович получил дисквалификацию на месяц во всех турнирах под эгидой РФС: в РПЛ и FONBET Кубке России. 47-летнего серба удалили в концовке первого тайма матча против «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ за использование нецензурных выражений в адрес арбитра Егора Егорова.

«Мы наказали Станковича за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес судейской бригады. Представители «Спартака» просили не применять серьезное наказание в отношении Станковича, объясняли эмоциональностью, серьезной игрой.

Если Станкович повторит эти слова снова? Эти санкции предусматривают срок до трех месяцев. Деян получил небольшой срок. Также обошлись без штрафных санкций, наказание достаточно серьезное.

Мы спрашивали у клуба, какая работа проводится для укрепления дисциплины. Не хочется рассматривать такие нарушения от «Спартака». В клубе ответили, что уделят этому внимание.

Деян сначала говорил об общем судействе. Но далее он заявил: «Все, что говорят судьи, — это ложь». КДК влияет на судьбу Станковича в «Спартаке»? Это дело клуба. Мы действуем в рамках регламента.

Какой Деян человек? Тот человек, который сидит здесь, — абсолютно адекватный, нормальный. И тот, что совершает на поле... Это два разных человека. В целом Деян очень коммуникабельный и адекватный в общении», — сказал Григорьянц.

Станкович пропустит матчи с «Крыльями Советов» (21 сентября), «Пари НН» (28 сентября), ЦСКА (5 октября) и «Ростовом» (18 октября) в чемпионате и игру FONBET Кубка России с «Пари НН» (1 октября). Окончание дисквалификации — 19 октября. 21 октября у красно-белых кубковая игра с махачкалинским «Динамо».

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ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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