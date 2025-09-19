Смородская — о дисквалификации Станковича: «Это наказание должно быть звоночком для руководства «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Он мне давно не нравится. У меня нет к нему уважения. Станкович — шулер, который всех обманывает. Это наказание должно быть звоночком для руководства «Спартака». Он вообще мало тренирует в последнее время, все время сидит на трибуне на дисквалификации», — сказала Смородская «СЭ».

Станкович получил дисквалификацию на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС после удаления в игре с московским «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ. 47-летний серб был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча Егора Егорова.