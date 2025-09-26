Карпин — о Нгамале: «Не играл с «Оренбургом», потому что опоздал. Наказали так»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин перед матчем против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ ответил на вопрос о полузащитнике бело-голубых Муми Нгамале.

Ранее 31-летний камерунец не попал в заявку на игру с «Оренбургом» (3:1) в 9-м туре.

«Нгамале не был в Оренбурге, потому что опоздал. Наказали так? Да. Выпустить Сергеева и Тюкавина вместе? По ходу матча, да, может быть такое. Это может произойти при разных обстоятельствах. В зависимости от того, как будут себя чувствовать другие игроки. Могут быть и травмы в конце концов, усталость. Зависит от того, как игра будет складываться: будем выигрывать или будем проигрывать, много факторов», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«СЭ» проведет трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Динамо».