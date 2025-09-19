Семин предложил реформу в российском футболе после дисквалификации Станковича

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на месячную дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

19 сентября стало известно, что Станкович получил дисквалификацию на месяц во всех турнирах под эгидой РФС: в РПЛ и FONBET Кубке России. 47-летнего серба удалили в концовке первого тайма матча против «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ за использование нецензурных выражений в адрес арбитра Егора Егорова.

«Когда тренер приходит, в его контракте должны быть закреплены штрафы за те или иные нарушения. Если бы это было прописано, думаю, Станкович бы сдержался вне зависимости от ситуации, в которой находился. Сейчас его дисквалифицировали на месяц. И какая польза нашему футболу и «Спартаку»? Нужны меры, которые будут сдерживать тренера в любой ситуации. Самое лучшее, чтобы клуб сам штрафовал своего тренера, а не КДК. А эти деньги пошли бы в клуб, а никуда не уходили бы. Клуб, в свою очередь, мог бы их направить своей детско-юношеской школе или куда-то еще», — сказал Семин «СЭ».

Станкович пропустит матчи с «Крыльями Советов» (21 сентября), «Пари НН» (28 сентября), ЦСКА (5 октября) и «Ростовом» (18 октября) в чемпионате и игру FONBET Кубка России с «Пари НН» (1 октября). Окончание дисквалификации — 19 октября. 21 октября у красно-белых кубковая игра с махачкалинским «Динамо».