Генсек РФС Митрофанов — о дисквалификации Станковича: «Решение было принято с учетом того, что Деян является рецидивистом»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«К сожалению или, возможно, к счастью, каждый из нас обладает разным уровнем вспыльчивости, мы по-разному контролируем свои эмоции. Понятно, что напряжение, с которым сталкиваются тренеры и игроки, значительно выше напряжения, с которым сталкиваемся мы с вами, даже когда болеем за сборную России. Для такого рода инцидентов, собственно, и существует система дисциплинарных мер и санкций, которые РФС не хочет, но иногда вынуждена применять. Решение, принятое КДК, было принято с учетом того, что Станкович является рецидивистом в смысле этой статьи, то есть он уже неоднократно нарушал аналогичным образом требования дисциплинарного регламента. К сожалению, коллеги были вынуждены отстранить его от соревнований под эгидой РФС на месяц», — цитирует Митрофанова Odds.ru.

19 сентября сербского тренера дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС. В матче 8-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2) 13 сентября он получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.