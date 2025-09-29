Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 16:31

Генсек РФС Митрофанов — о дисквалификации Станковича: «Решение было принято с учетом того, что Деян является рецидивистом»

Сергей Ярошенко

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«К сожалению или, возможно, к счастью, каждый из нас обладает разным уровнем вспыльчивости, мы по-разному контролируем свои эмоции. Понятно, что напряжение, с которым сталкиваются тренеры и игроки, значительно выше напряжения, с которым сталкиваемся мы с вами, даже когда болеем за сборную России. Для такого рода инцидентов, собственно, и существует система дисциплинарных мер и санкций, которые РФС не хочет, но иногда вынуждена применять. Решение, принятое КДК, было принято с учетом того, что Станкович является рецидивистом в смысле этой статьи, то есть он уже неоднократно нарушал аналогичным образом требования дисциплинарного регламента. К сожалению, коллеги были вынуждены отстранить его от соревнований под эгидой РФС на месяц», — цитирует Митрофанова Odds.ru.

19 сентября сербского тренера дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС. В матче 8-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2) 13 сентября он получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.

Источник: Odds.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
РФС
ФК Спартак (Москва)
Максим Митрофанов
Читайте также
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 8-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Балтика» — «Зенит» и другие матчи
Глушаков — о словах Сакича про плохое отношение судей к «Спартаку»: «Люди ищут себе отговорки, не надо оправдываться»
ЭСК поддержала три решения Егорова в матче «Динамо» — «Спартак»
Станковичу дали месяц дисквалификации. Это конец эпохи сербского тренера в «Спартаке»?
Семин предложил реформу в российском футболе после дисквалификации Станковича
Гайич дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в игре с «Ростовом», один — условно
Глава КДК Григорьянц заявил, что Станкович обвинил судей матча с «Динамо» во лжи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ALEX1984

    Вот согласен ! Гастер югославский свои 15 суток давно заработал .

    30.09.2025

  • Gordon

    Ну должны же Дюков с его Митрофанушкой хоть что-то делать хорошо :)

    30.09.2025

  • Gordon

    Ещё один. А тупорылых игроков с тренерами? Или они никогда не ошибаются?

    30.09.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Когда же особо опасного для футбола болтуна сопроводят в кутузку !!

    29.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Митрофаныч, продли дисквалификацию этому рецидивисту до конца сезона, будь человеком! (Болельщики Спартака)

    29.09.2025

  • ViktorDiktor®

    /Вдруг – свисток, меня хватают, обзывают хулиганом, А один узнал – кричит: «Рецидивист!»/ ®Высоцкий :rofl:

    29.09.2025

  • Nik

    а тупорылых судей когда начнут отстранять?

    29.09.2025

  • Gordon

    Есть смысл не воспринимать Митрофанушку всерьёз :)

    29.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Я Батон... меня вся Тарасовка знает....а ты кто? - а я Вася Куролесов(Митрофанов) ( цитируется мультфильм)

    29.09.2025

  • wam

    А Митрофанов по фене ботает?

    29.09.2025

  • shpasic

    С уваженьем мне: "Садись! - Угощают "Беломором". - Значит, ты - рецидивист? Распишись под протоколом!"

    29.09.2025

  • -философ-

    Откровенно говоря, если у команды попрёт, то пусть остаётся у руля, только чтобы держался подальше от игроков вовремя матчей)))

    29.09.2025

  • alex-ls

    конечно, издалека у него получается значительно лучше. сейчас еще ЦСКА обыграют и его тот же час простят :)))

    29.09.2025

  • Леший

    Рецидивист - термин из сферы уголовного права. В медицине рецидив — возобновление болезни после кажущегося полного выздоровления. Т.к. Станкович не выздоравливал (регулярные крики, жестикуляция и гримасы тому свидетельство), есть смысл считать его нездоровым уголовником. ))

    29.09.2025

  • Gordon

    Это всё понятно. Вопрос в другом. КДК формально - совершенно независимый орган. С какого пуркуа не входящий в него Митрофанушка комментирует его решения и объясняет, почему они были приняты?

    29.09.2025

  • -философ-

    Митрофанов, вы будете смеяться, но многие поклонники Спартака благодарны вам за это решение. Если взять и посмотреть статистику игр ( только равную по количеству ) со Станковичем и без него, уверен, всё говорит в пользу того, чтобы серб, как можно дольше отсутствовал у бровки))))

    29.09.2025

  • alex-ls

    а Талалаев опять получил ЖК

    29.09.2025

    • Экс-вратарь «Милана» Амелия: «Черчесов на одном уровне ментальности с Гвардиолой и Клоппом»

    Генич заявил, что готов поговорить с министром спорта о футбольной деятельности
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости