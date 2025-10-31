Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Судейство

ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»

Сергей Цыганок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС на заседании 29 октября рассмотрела обращение ЦСКА по моменту матча 6-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (3:2).

ЭСК большинством голосов назвала ошибочным решение арбитра Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота армейцев после видеопросмотра.

По мнению членов комиссии, в моменте на 90+5-й минуте игры защитник ЦСКА Жоао Виктор в единоборстве с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом не нарушает правила игры. Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем.

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
Птаха не поверил на 100% в версию следствия по делу об убийстве Тупака Шакура
Батракова продали туркам. А чему, собственно, радоваться?
Как «Реал» отбил затраты на новых звезд. Эта схема Переса гениальна
Сын Бориса Грачевского требует 39 млн рублей с совладельца «Ералаша»
Путин приветствовал интерес к изучению русского языка у жителей Мьянмы
Популярное видео
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Газзаев: «Динамо» с Гусевым по силам выиграть Кубок России»
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку

ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
Новости
RSS RSS
Все новости