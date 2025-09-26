ЭСК РФС поддержала все решения Сухого в матче «Сочи» и ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизоды матча 9-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (1:3).

Комиссия поддержала все решения главного арбитра Алексея Сухого. Судья правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» на 53-й и 65-й минутах.

В первом эпизоде после удара полузащитника ЦСКА Энрике Кармо по воротам мяч отскочил от ноги защитника «Сочи» Александра Солдатенкова и попал в его отставленную руку, которая увеличивала площадь тела. Во втором эпизоде Солдатенков опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком и совершает удар по ноге, который повлиял на возможность Кисляка продолжать контролировать мяч.

Также судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 87-й и 90-й минутах.

В первом эпизоде контакт мяча с рукой Кисляка в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как его рука находилась в естественном положении и не увеличивала площадь его тела. Во втором эпизоде контакт мяча с рукой Мойзеса не является наказуемым по той же причине.