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Судейство

26 сентября 2025, 18:23

ЭСК РФС поддержала все решения Сухого в матче «Сочи» и ЦСКА

Сергей Ярошенко

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизоды матча 9-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (1:3).

Комиссия поддержала все решения главного арбитра Алексея Сухого. Судья правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» на 53-й и 65-й минутах.

В первом эпизоде после удара полузащитника ЦСКА Энрике Кармо по воротам мяч отскочил от ноги защитника «Сочи» Александра Солдатенкова и попал в его отставленную руку, которая увеличивала площадь тела. Во втором эпизоде Солдатенков опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком и совершает удар по ноге, который повлиял на возможность Кисляка продолжать контролировать мяч.

Также судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 87-й и 90-й минутах.

В первом эпизоде контакт мяча с рукой Кисляка в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как его рука находилась в естественном положении и не увеличивала площадь его тела. Во втором эпизоде контакт мяча с рукой Мойзеса не является наказуемым по той же причине.

Источник: РФС
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