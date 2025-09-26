ЭСК РФС поддержала все решения Сухого в матче «Сочи» и ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизоды матча 9-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (1:3).
Комиссия поддержала все решения главного арбитра Алексея Сухого. Судья правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» на 53-й и 65-й минутах.
В первом эпизоде после удара полузащитника ЦСКА Энрике Кармо по воротам мяч отскочил от ноги защитника «Сочи» Александра Солдатенкова и попал в его отставленную руку, которая увеличивала площадь тела. Во втором эпизоде Солдатенков опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком и совершает удар по ноге, который повлиял на возможность Кисляка продолжать контролировать мяч.
Также судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 87-й и 90-й минутах.
В первом эпизоде контакт мяча с рукой Кисляка в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как его рука находилась в естественном положении и не увеличивала площадь его тела. Во втором эпизоде контакт мяча с рукой Мойзеса не является наказуемым по той же причине.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -