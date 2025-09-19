Гайич дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в игре с «Ростовом», один — условно

Защитник ЦСКА Милан Гайич дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в матче с «Ростовом» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Серб получил красную карточку в первом тайме.

«Гайич присутствовал на заседании, говорил на русском языке. Он извинился и объяснил, что ударил игрока «Ростова» случайно. Санкции — дисквалификация на два матча, один из которых реальный и один — условный. Испытательный срок — три месяца», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в таблице РПЛ.