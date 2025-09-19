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Гайич дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в игре с «Ростовом», один — условно

Артем Бухаев
Корреспондент
Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Милан Гайич дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в матче с «Ростовом» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Серб получил красную карточку в первом тайме.

«Гайич присутствовал на заседании, говорил на русском языке. Он извинился и объяснил, что ударил игрока «Ростова» случайно. Санкции — дисквалификация на два матча, один из которых реальный и один — условный. Испытательный срок — три месяца», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в таблице РПЛ.

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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
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 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
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17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
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