ЭСК: Цыганок правильно назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решения арбитра Сергея Цыганка в матче «Оренбург» — «Динамо» (1:3) в 9-м туре РПЛ.

На 78-й минуте Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после фола Владислава Камилова на Иване Сергееве. ЭСК большинством голосов поддержала решения арбитра.

Спустя 10 минут пенальти не был назначен в ворота бело-голубых в эпизоде со столкновением Николаса Маричаля с Максимом Савельевым. ЭСК единогласно поддержала решение Цыганка.