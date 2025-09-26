ЭСК: Цыганок правильно назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Динамо»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решения арбитра Сергея Цыганка в матче «Оренбург» — «Динамо» (1:3) в 9-м туре РПЛ.
На 78-й минуте Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после фола Владислава Камилова на Иване Сергееве. ЭСК большинством голосов поддержала решения арбитра.
Спустя 10 минут пенальти не был назначен в ворота бело-голубых в эпизоде со столкновением Николаса Маричаля с Максимом Савельевым. ЭСК единогласно поддержала решение Цыганка.
Источник: РФС
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|
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|2
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|
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|
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|1
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|22
|
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|4
|1
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|
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|3
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|
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|12
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|
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|11
|2
|5
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|
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|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
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|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
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Иван Обляков
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|7
|П
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|
Педро
Зенит
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|
|
Маркиньос
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|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
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|3
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|1
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Матеус Рейс
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