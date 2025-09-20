ЭСК поддержала три решения Егорова в матче «Динамо» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела три эпизода матча 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

По итогам заседания члены ЭСК единогласно согласились со всеми решениями судьи Егора Егорова в трех эпизодах.

Арбитр судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 17-й минуте, так как столкновение Рубенса Кристофера Ву является игровым.

Также Егоров правильно засчитал взятие ворот «Спартака» на 45+3-й минуте: игрок «Динамо» легко касается рукой тела Маркиньоса, не влияя на способность нападающего продолжать свое движение или действие.

На 46-й минуте Егоров правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо», так как минимальное воздействие игрока обороны на атакующего игрока являлось ненаказуемым и не повлияло на возможность выполнить удар по воротам соперника.

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. 21 сентября команда дома сыграет с «Крыльями Советов».