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Судейство

ЭСК поддержала три решения Егорова в матче «Динамо» — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Судья Егор Егоров в матче «Динамо» — «Спартак» (2:2).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела три эпизода матча 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

По итогам заседания члены ЭСК единогласно согласились со всеми решениями судьи Егора Егорова в трех эпизодах.

Арбитр судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 17-й минуте, так как столкновение Рубенса Кристофера Ву является игровым.

Также Егоров правильно засчитал взятие ворот «Спартака» на 45+3-й минуте: игрок «Динамо» легко касается рукой тела Маркиньоса, не влияя на способность нападающего продолжать свое движение или действие.

На 46-й минуте Егоров правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо», так как минимальное воздействие игрока обороны на атакующего игрока являлось ненаказуемым и не повлияло на возможность выполнить удар по воротам соперника.

Хуан Хосе Касерес и&nbsp;Маркиньос.«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Динамо»

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. 21 сентября команда дома сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: Сайт РФС
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Егор Егоров
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Судья Чистяков получает назначения 46 туров РПЛ подряд
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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