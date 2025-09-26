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Судейство

ЭСК: Казарцев верно назначил штрафной удар в ворота «Локомотива» в матче с махачкалинским «Динамо»

Сергей Ярошенко

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод в матче 9-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:1).

Комиссия большинством голосов поддержала решение главного арбитра Василия Казарцева назначить штрафной удар, после которого был забит гол в ворота «Локомотива» на 90+1-й минуте встречи.

«В единоборстве за мяч нападающий «Динамо» Мохаммаджавад выигрывает позицию и оказывается ближе к мячу с возможностью его контролировать. Игрок «Локомотива» Алексей Батраков толкает в спину атакующего игрока, без намерения играть в мяч, что влияет на способность нападающего контролировать мяч. Арбитр имел основания зафиксировать нарушение правил. Так как изначально судья назначил пенальти, а нарушение произошло за пределами штрафной площади, ВАР верно рекомендовал судье изменить решение — штрафной удар», — говорится в мотивировке решения.

Источник: РФС
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ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
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