ЭСК: Казарцев верно назначил штрафной удар в ворота «Локомотива» в матче с махачкалинским «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод в матче 9-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:1).

Комиссия большинством голосов поддержала решение главного арбитра Василия Казарцева назначить штрафной удар, после которого был забит гол в ворота «Локомотива» на 90+1-й минуте встречи.

«В единоборстве за мяч нападающий «Динамо» Мохаммаджавад выигрывает позицию и оказывается ближе к мячу с возможностью его контролировать. Игрок «Локомотива» Алексей Батраков толкает в спину атакующего игрока, без намерения играть в мяч, что влияет на способность нападающего контролировать мяч. Арбитр имел основания зафиксировать нарушение правил. Так как изначально судья назначил пенальти, а нарушение произошло за пределами штрафной площади, ВАР верно рекомендовал судье изменить решение — штрафной удар», — говорится в мотивировке решения.