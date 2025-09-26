Педро — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Был абсолютно уверен, что забитый мяч лишь вопрос времени»

Нападающий «Зенита» Педро подвел итоги матча против «Краснодара» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Мы очень довольны проделанной работой: одержали важную выездную победу над принципиальным соперником, показали качественную игру. Теперь надо двигаться дальше, впереди не менее важный матч на неделе.

Думаю, уже в первом тайме мы здорово атаковали и создавали моменты, поэтому я был абсолютно уверен, что забитый нами мяч лишь вопрос времени. Так и получилось, причем два раза, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита».

«Зенит» с 16 очками занимает пятое место в РПЛ после 9 матчей. «Краснодар» (19 очков) остался лидером в турнирной таблице.