Газзаев: «Динамо» с Гусевым по силам выиграть Кубок России»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» порассуждал, на что может претендовать московское «Динамо» в весенней части сезона-2025/26.

— Мне бело-голубые в целом понравились на Зимнем кубке РПЛ, прибавляли от игры к игре. Порадовало, что Ролан Гусев не боится подпускать к составу молодежь. Бабаева, Окишора, Балахонова, Зайдензаля, Расулова, Исаева, Маринкина. Есть костяк, вокруг которого нужно строить игру, — Тюкавин, Бителло, Сергеев. Считаю, москвичи угадали с приобретением центрального защитника Риккардо. Он поможет. Так что подбор исполнителей весьма качественный.

Понятно, что в чемпионате России уже сложно на что-то рассчитывать. Даже если «Динамо» выиграет все 12 туров, то не попадет в тройку. Зато есть Кубок. И вот здесь молодому, перспективному тренеру Гусеву нужно поставить четкую задачу — выиграть турнир! А почему нет? «Динамо» это по силам. А для самого Ролана очень важно в начале своей самостоятельной тренерской деятельности взять трофей.

«Динамо» занимает 10-е место в таблице чемпионата России — у команды 21 очко после 18 матчей.

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