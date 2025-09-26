ЭСК: Москалев верно не назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решение арбитра Владимира Москалева о неназначении пенальти в ворота «Акрона» в матче с «Рубином» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

На 67-й минуте Москалев не назначил пенальти в ворота тольяттинцев после единоборства защитника «Акрона» Родриго Эсковаля и форварда казанцев Мирлинда Даку. ЭСК большинством голосов поддержала решение арбитра.

«Этот контакт с ногой, которая не находилась в опорном положении, не влияет на способность нападающего продолжать движение к мячу и не является основанием для назначения пенальти», — говорится в мотивировке решения.