Гершкович о последнем чемпионстве «Динамо»: «Достижений могло быть еще больше, если бы Севидова не убрали»
Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» рассказал о секретах, благодаря которым бело-голубые выиграли последнее золото.
— Какие ключевые шаги к чемпионству-76 сделал Севидов?
— Моя главная ассоциация с той командой — очень дружный коллектив. От Сан Саныча исходила нотка справедливости, и мы все ее чувствовали. У него и наказания, и поощрения были справедливыми. Я ведь перед его приходом собирался уходить из «Динамо», но он попросил меня провести с командой один сбор и принять решение. Посмотрел, как он работает, какая обстановка сложилась — и выбросил все мысли об уходе.
— Поощрение непричастных и наказание невиновных — такого в том «Динамо» не было?
— Вообще исключено! Это было заслугой Севидова и одной из стержневых вещей в том чемпионстве. Он доказал, что создание и управление коллективом — главная задача тренера. В состав всегда попадали те, кто этого заслуживал работой на тренировках. А если ты туда не попал, тебя всегда пригласят и честно объяснят, почему все так — с тобой ли не все в порядке или соперник требует тактической подстройки, а ты в нее не вписываешься. Очень много работы Сан Саныч проводил в индивидуальных беседах. И лично приглашал, и по группам собирал ребят. В результате скамейка всегда была за команду.
— Перед началом весеннего чемпионата Севидов или руководители МВД ставили задачу взять золото после бронзы 1975-го?
— Конечно. А «Динамо» тогда никаких других задач и ставить не могло. С Севидовым мы в 1975-м взяли бронзу, весной 1976-го — золото, в 1977-м выиграли Кубок СССР, а в 1978-м только в серии пенальти проиграли «Аустрии» в полуфинале Кубка кубков. Победили 2:1 в Тбилиси, где проводили домашний матч, а в Вене проиграли 1:2. Это были очень хорошие четыре года в истории клуба. Достижений могло быть еще намного больше, если бы Сан Саныча не убрали.
— Закончилось все, как известно, скандальным увольнением Севидова перед самым стартом сезона-79 — после доноса о его разговоре с эмигрантом во время турне по США. Кто под него копал, кто был врагом Севидова?
— Знаю только, что был у нас такой начальник команды — Анатолий Родионов (защитник бело-голубых в 1953-57 годах, трехкратный чемпион СССР. — Прим. И. Р.). Все тогда говорили, что это он доложил. Мы потом ходили, несколько человек, к Петру Степановичу (Богданову, председателю Центрального совета общества «Динамо»), говорили, что это неправильно. Из тех, кто ходил, в команде потом остался один Валера Газзаев. Но кто тогда мог Газзаева тронуть, когда он всю защиту любой команды обыгрывал? А мы уже на сходе, нас можно было. Сначала нас с капитаном чемпионской команды 1976 года Аликом Долматовым (Олег Васильевич, будущий известный тренер, забил победный гол в Ленинграде «Зениту», официально оформивший «Динамо» чемпионское звание. — Прим. И. Р.), попозже — Володю Пильгуя. С ними обоими перезваниваемся.
В субботу, 25 мая 2024 года «Динамо» может стать чемпионом страны впервые за 48 лет. Бело-голубые в последнем, 30-м туре чемпионата России-2023/24 сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 16.30. Для завоевания чемпионства в РПЛ «Динамо» нужно не проиграть «быкам» в этой встрече.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4